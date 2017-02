Rutte geen voorstander van 'Trump-bashen' op EU-top Malta

,,Europa heeft zijn lot in eigen handen. Hoe duidelijker we onze rol in de wereld definiëren, hoe sterker we staan in onze trans-Atlantische relatie”, aldus de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, die vandaag ‘vooral debat over Europa wil, en niet over andere werelddelen’.



Ook premier Rutte is er niet op uit Amerika zwart te maken. ,,Geen Trump-bashen en vingertje wijzen. Amerika is onze belangrijkste bondgenoot, bepalend voor de veiligheid in Europa en onze belangrijkste handelspartner. Het is van groot belang die relatie te behouden.”