Rutte in verlegenheid gebracht tijdens debat in Twente

wie hoort waarbij? De grote politieke voor­oor­de­len­quiz

11:23 We hebben allemaal vooroordelen als we een politicus zien op televisie of internet: deze mevrouw draagt een parelketting, dus dat zal wel een VVD'er zijn. Die jongen ziet eruit als een geitenwollensokkentyp, dus die zal wel van GroenLinks zijn. Vaak klopt die inschatting, maar soms ook helemaal niet. Kan jij zien voor welke partij de volgende mensen op de kieslijst voor 15 maart staan? (niet googelen he!)