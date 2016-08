Rutte maakt excuses voor gebroken verkiezingsbelofte

De premier baalt vooral van het feit dat hij zich niet heeft gehouden aan zijn belofte van duizend euro voor elke werkende Nederlander. ,,Ik stond simpelweg voor de keuze: ga ik die belofte ongeacht de politieke en economische realiteit toch gestand doen? Dan zou ik voor Nederland risico's hebben gelopen."



Rutte zegt de les te hebben getrokken dat een politicus beloftes kan doen over de doelen die hij wil halen, maar beter niet over de manier waarop die bereikt kunnen worden.



Opnieuw premier worden

In het interview zegt Rutte verder graag door te willen als VVD-leider. Hij hoopt na de verkiezingen in maart opnieuw premier te worden. Hij werd vrijdag namens het bestuur opnieuw officieel voorgedragen als lijsttrekker.



Rutte belooft een volgende termijn helemaal uit te dienen. Als hij er niet in slaagt om met de VVD te grootste partij te worden en de premier te leveren, dan zal Rutte in de Tweede Kamer plaatsnemen.



Dat Rutte het nog een keer zou gaan doen, is geen verrassing. Weliswaar hield hij tot vorige week vol nog geen keuze te hebben gemaakt, maar voor de zomer liet hij de rest van de VVD-top al weten dat hij door zou gaan.



Rutte leidt de liberalen al sinds 2006 en is premier sinds 2010. Hij is aan zijn tweede kabinet bezig. Zijn eerste kabinet met CDA en gedoogsteun van de PVV kwam vroegtijdig aan zijn einde. Zijn tweede kabinet van VVD en PvdA is sinds 2012 aan de macht.



Droomkandidaat

Volgens partijvoorzitter Henry Keizer van de VVD is Rutte de droomkandidaat voor de liberalen. ,,Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland voor elkaar krijgt. Hij is enorm gemotiveerd om ons land, op basis van wat al in werking is gezet, stappen verder te brengen zodat Nederland een nog mooier land wordt dan het al is''.



Of dat ook echt zo is, moet nog blijken. In alle peilingen staat de VVD op fors verlies ten opzichte van de verkiezingen in 2012. Weliswaar is de partij in sommige peilingen nog wel de grootste, maar dan nog zou het een kwart tot een derde van haar huidige zetels inleveren.



De verkiezingen staan gepland voor 15 maart volgend jaar.