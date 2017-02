Rutte: Wordt wel aanpoten met die kleine Mark van ons

Elsinga is al ruim tien jaar vrijgezel, de vandaag jarige Rutte al een kwart eeuw. Morgen ligt de LINDA. in de kiosk. Mochten ze na het interview verliefd worden, dan wil Elsinga Rutte eerst beter leren kennen. Ze zou graag de polder-First Lady willen worden. De combinatie van luiers verschonen en minister-president zijn, is niet makkelijk. Rutte: ,,Ik zie bij vrienden dat het spitsuur is. Dus het wordt wel aanpoten met die kleine Mark van ons en die drukke banen, maar: dat regelen we.''

Vooruitkijken

Rutte beschouwt het feit dat Marieke Elsinga 19 jaar jonger is niet als een probleem. In zijn werk als premier moet Rutte al zoveel plannen en vooruitkijken, dat wil hij niet in de liefde en kinderen: ,,Laat het maar gebeuren. Je weet tenslotte nooit tegen wie je aanloopt. Maar goed, ik nader de vijftig, dus de kans dat het nog gebeurt, neemt af.''



In het interview zegt Rutte dat als hij niet wordt herkozen als premier, dat hij dan Kamerlid wordt. De MH-17-ramp houdt hem dag en nacht bezig. ,,Mocht ik niet worden herkozen, dan is dat het belangrijkste onderwerp om door te spreken met mijn opvolger. En als ik zelf weer premier word, dan is het prioriteit nummer één in mijn volgende periode.''