'Salam ging naar school, maar kwam nooit meer thuis'

In een portiekwoning aan de Akeleiplantsoen in Rhenen heeft de tijd vrijwel stil gestaan. Hier, in het kleine maar knusse appartement, is het nog altijd 21 september 2015. Die ochtend maakte Salam haar bed op, zoals ze dat iedere ochtend deed voordat ze naar school ging. Een roze hoeslaken, met een roze sprei en een roze kussen.



Salam kwam die dag niet meer thuis. Haar bedje is nog altijd even roze, precies zoals Salam het achter liet. ,,Het bed blijft van Salam. Niemand mag het aan raken.,” zegt moeder Jumana Hamada.



Het tragische verhaal rond de dood van Salam in september 2015 schokte niet alleen Rhenen, maar heel Nederland. Gevlucht uit Syrie voor de oorlogsmisdaden van president Bashar al-Assad en terreurgroep IS had de familie in het rustige Rhenen een veilig heenkomen gevonden. Vader Nasar was als eerste vooruit gereisd. Hij kwam terecht in Ter Apel.



Toen hij zijn verblijfsvergunning ontving kwamen zijn vrouw en zijn drie kinderen ook naar Nederland. Na een tijdje kreeg het gezin een woning toegewezen in Rhenen. ,,We hadden het goed hier,” zegt Nasar. ,,Salam ging naar school en had plezier. Ze was veilig. Maar ze is nooit meer thuisgekomen.”