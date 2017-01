Sander Dekker, een verveelde leerling

Als achtste­groeper in Zoetermeer had Sander Dekker het voor het uit­kiezen. Een handvol middelbare scholen, allemaal op fiets­afstand. Een vwo moest het worden, want dat advies had de huidige staats­secretaris van Onderwijs toen al op zak.



En vertelden uw ouders toen waar u naartoe moest? Lachend: ,,Het was niet zo dat mijn ouders het voor mij bepaalden. Ik had wel inspraak, al sluit ik niet uit dat ik in die tijd wel subtiel gestuurd ben door mijn moeder. Samen met mijn ouders heb ik open dagen bezocht. Het Alfrink College kwam als beste uit de bus. Dat was een stevige school, met een brede brugklas havo-vwo. Het was geen voor de hand liggende keuze, want ik kwam van een Jenaplanbasisschool en het Alfrink was katholiek, terwijl ik van huis uit gereformeerd was. Maar de kwaliteit van het onderwijs gaf de doorslag."



Keken jullie alleen naar de onderwijskwaliteit? ,,Nou, ik zat als 11, 12-jarig jongetje niet met de keuzegids op schoot. Ik wilde wel weten: waar voel ik me thuis? Het hielp dat het Alfrink liet zien wat er buiten de lessen mogelijk was. Er werd veel met muziek gedaan, dat sloot goed aan bij mijn eigen hobby's. Ik speelde gitaar."



Dat klinkt als de juiste keus. ,,Ik had me er toch op verkeken. Ik verveelde me in de lessen; had een gebrek aan uitdaging. Ging kattenkwaad uithalen - nee hoor, niks strafbaars. Mijn moeder constateerde dat ik daar geen leukere jongen van werd. Op een gegeven moment hebben mijn ouders een stevig gesprek met me gevoerd: als je zo blijft, word je van school gestuurd. Zij zagen dat het niet ging. Ik had dat niet door. Het was geen makkelijk besluit, maar ik ging na dat eerste schooljaar direct naar het vwo op het Oranje Nassau College in plaats van nog een jaar in de brede brugklas te blijven."