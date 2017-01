Schaatsdrukte ondanks waarschuwingen

In het oosten en zuiden van Nederland was het met name koud, met temperaturen beneden de -8 graden. In Eindhoven was het aan de grond maar liefst -12,7 graden, meldt Weeronline. Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid op bruggen en viaducten in het oosten en noord(west)en. Oorzaak is rijpvorming en in het oosten ook bevriezing.



Tussen Amersfoort en Ede-Wageningen reden vanochtend enige tijd veel minder treinen door rijp aan de bovenleiding.