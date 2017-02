Schaatsen op natuurijs lijkt voorlopig ver weg

Vandaag ligt er in het noorden van het land wat sneeuw, maar tot nu toe zorgt dat niet voor heel veel problemen. Op de A5 kwam door de gladheid wel een auto met pech langs de kant van de weg terecht. Volgens Weerplaza heeft Rijkswaterstaat alles voldoende onder controle en is er goed gestrooid.

In het weekend kunnen we opnieuw te maken krijgen met wat lokale sneeuwbuien, maar veel zal het niet zijn. Het kan dan wel weer lokaal glad worden.

Gevoelstemperatuur

Voor wie ’s ochtends op de fiets zit kan het de komende dagen goed koud worden, vertelt Janssen. ,,Met name in het noorden van het land. Daar gaat het flink vriezen. Temperaturen kunnen dalen naar waarden van ruim onder de -5. En staat daar dan een matige wind bij, dan duikt de gevoelstemperatuur naar waarden tussen de -10 en de -15 graden.” Even doorbijten dus.

De algehele trend van de komende dagen is dat het ’s nachts gaat vriezen, met overdag temperaturen van licht boven het vriespunt. In en na het weekend gaat de temperatuur overdag flink omhoog. In de nacht houden we lichte, of matige vorst. Over het algemeen blijft het droog met een matige wind uit het oosten.