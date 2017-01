Schaatspret barst los in Nederland

Eerder werd al voorspeld dat het deze week echt winters zou worden, maar het was voor de meteorologen nog even spannend of de verwachtingen zouden uitkomen. ,,De weermodellen hebben behoorlijk geschoven tussen zacht en koud. Maar de kou heeft uiteindelijk gewonnen”, aldus Lankamp.



Gisteren bleef de temperatuur bijna overal ruim onder nul. De koudste nacht was de nacht naar dinsdag, met -9,5 graden bij Eelde. Afgelopen week was het zelfs de op twee na koudste periode in dertig jaar tijd.



In de nacht naar zondag en maandag kan het makkelijk weer matig vriezen in het binnenland, met minima tot wel -8 graden.



Weerplaza waarschuwt dat als je ergens wil gaan schaatsen, controleer dan altijd zelf de kwaliteit van het ijs.