Scheidsrechter vindt eigen kleding en kapotte bril in afvalton

Florine vangt handenvol knuffels voor zieke broer Bart

20:52 Florine van Wingerden (9) ving zondagmiddag in de Rotterdamse Kuip handenvol knuffels voor haar zieke broertje Bart (5). Vandaag was het in De Kuip de dag van Erasmus Medisch Centrum Sofia. Het Bodegraafse gezin had kaarten gekregen voor Feyenoord - ADO via de Stichting Against Cancer.