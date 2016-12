Schip botst op brug bij Grave

Van der Steur hoorde dinsdag van reis Amri

29 december Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) is dinsdag op de hoogte gebracht dat Anis Amri waarschijnlijk in Nederland is geweest. De Nederlandse autoriteiten waren vrijdag al op de hoogte gesteld dat de in Italië doodgeschoten Amri een Nederlandse sim-kaart bij zich had. Maar pas op dinsdag werd duidelijk dat hij in ons land daadwerkelijk op camerabeelden te zien was.