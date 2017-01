Schippers wil verplichte observatie psychiatrische patiënten

Psychiaters en behandelaars vinden het voorstel veel te ver gaan. Het kabinet zou de grenzen van onze rechtstaat opzoeken om lastige burgers te kunnen opsluiten. Volgens Schippers gaat het er vooral om dat deze mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, ook als ze dat zelf niet willen. Ingrijpen is soms hoognodig, zegt ze. ,,Ik heb regelmatig brieven gekregen van ouders van schizofrene jongeren. Hun kind weigerde alle hulpverlening, liet zich niet behandelen door een psychiater en belandde uiteindelijk totaal in de goot en werd een gevaar voor zichzelf en anderen. Niemand deed iets, omdat het niet acuut genoeg was. Dat moet anders" Bart van U. Een bekend voorbeeld is Bart van U., de moordenaar van Els Borst. Zijn familie trok meermaals bij instanties aan de bel, maar de huidige wet biedt onvoldoende mogelijkheden om zulke 'tikkende tijdbommen' op te nemen. Diegene moet een gevaar zijn voor zichzelf of zijn omgeving, maar dat is niet altijd meteen duidelijk. Schippers: ,,Met dit voorstel kunnen we zulke mensen van de straat halen en maximaal drie dagen observeren in een zorgsetting. In die tijd kan ook informatie worden verzameld bij familie, het sociale wijkteam en zorgverleners."

Observatiemaatregel

Deze nieuwe 'observatiemaatregel' is bedoeld voor patiënten die niet benaderbaar zijn, die zorg mijden en bij wie de psychiater twijfelt over het gevaar. Om daar meer zekerheid over te krijgen, komt er de observatiemaatregel. ,,Mensen die bijvoorbeeld worden binnengebracht op de eerste hulp, omdat er grote zorgen zijn over de psychische gezondheid van die persoon. Zoiets gebeurt zelden op maandagochtend negen uur. Crises ontstaan op zaterdagnacht. Dan is er geen patiëntendossier of familielid voorhanden. Met dit voorstel kan een psychiater met oproepdienst dan iemand tijdelijk opnemen ter observatie.''



Er zijn in de media voorbeelden te over van mensen die psychisch in de war zijn, en die bijvoorbeeld een gasexplosie in hun woning veroorzaken of zelfs mensen vermoorden. Gemeenten zitten in hun maag met deze inwoners, want nu kunnen ze mensen niet dwingen hun medicatie te nemen of een time-out opleggen in een instelling ter observatie.



Dat verandert straks als het wetsvoorstel 'verplichte ggz' door het parlement komt. Minister Schippers beseft hoe ver dat gaat. ,,Je gaat mensen die geen misdaad hebben gepleegd, verplichte zorg opleggen. Dat is nogal wat. Maar je kunt wel uitgebreid over zelfbeschikking gaan praten, bij zulke zieke mensen is dat relatief. Deze mensen zijn zwaar ziek en misschien gevaarlijk. Die moet je tegen zichzelf beschermen."