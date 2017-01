Scholier raakt achter door duur internetonderwijs

Samen met onder meer sectororganisaties VO-raad (voortgezet onderwijs) en ouderorganisaties presenteert ze vanmiddag een manifest waarin wordt gevraagd om een btw-tarief van 6 procent op online leren. Het zou scholen 10 miljoen euro aan kosten schelen. Het lage btw-tarief van 6 procent geldt nu wel voor boeken, cd-roms en ander fysiek lesmateriaal, maar scholen betalen 21 procent btw over online lesprogramma’s. Walvisch: ,,De logica ontgaat ons.'' Ze stelt vast dat het hoge tarief scholen terughoudend maakt in het gebruik van digitaal lesmateriaal. ,,Boeken zijn nu immers goedkoper. Als dat zo blijft, staan we straks op een enorme achterstand. Scholen kunnen nu maar mondjesmaat nieuwe dingen doen. Dat komt door de hoge kosten, maar ook doordat uitgevers van schoolboeken hun digitale middelen langzaam ontwikkelen, omdat er te weinig vraag is.'' Ze verwacht dat de vraag naar digitale lessen vanzelf toeneemt als het btw-tarief omlaag gaat.

Digitaal onderwijs

Sneller internet

In het manifest vragen de organisaties ook om snel internet voor alle scholen, want dat is nu 'houtje-touwtje'. ,,Sommige scholen werken nog steeds met een breedbandverbinding of internet via de kabel dat continu hapert.'' Walvisch vindt het onbegrijpelijk dat er niet meer geld wordt gestoken in ICT in het onderwijs. ,,We worden niet gezien als een sector die vooruit moet. Als mensen aan onderwijs denken, zien ze een romantisch beeld van een plattelandsschooltje voor zich. Daar moeten we vanaf.''