School betreurt pijnlijke mail over donkere werknemer

In de mail kondigt de locatiedirecteur de aanstelling van de nieuwe werknemer aan. 'Dat deze man zwart is, hebben jullie ook gezien', schrijft hij erbij. 'Hij komt oorspronkelijk uit Angola, maar woont sinds 2000 in Nederland.' De mail wordt afgesloten met: 'Het leek mij goed dit aan jullie mee te delen. Het is nu eenmaal niet zo gebruikelijk dat zo'n donkere man wordt benoemd.'



De school laat vandaag in een verklaring weten dat de mail is verstuurd om de schoonmaker een warm welkom te geven, maar vindt wel dat het bericht anders opgeschreven had moeten worden. 'Als Hoornbeeck College begrijpen we dat de e-mail door de onhandige formulering ook voor andere interpretaties vatbaar is en zijn van mening dat het bericht niet verstuurd had mogen worden.'



Reacties

'We betreuren deze gang van zaken en willen benadrukken dat we iedere vorm van racisme stellig afwijzen. De betrokken medewerker laat persoonlijk weten dat hij geen negatieve reacties heeft gehad op zijn aanstelling en zich helemaal thuis voelt op zijn nieuwe werkplek.'