School Heerlen herdenkt Tharukshan na zelfmoord

,,De zelfmoord van de 15-jarige jongen heeft diepe wonden geslagen in Heerlen”, zegt Heerlens burgemeester Ralf Krewinkel. ,,Heel Heerlen is in rouw." Op de middelbare school hangt de vlag halfstok en zijn ramen bezaaid met afscheidsbriefjes.



Of de familie van Tharukshan Selvam morgen bij de herdenking is, blijft onzeker. Familieleden lieten vandaag aan regionale media weten geen stap in de school te zetten, waar de jongen zo gepest zou zijn dat hij zelfmoord pleegde. Maar rector Frank Schings van de school gaat nog praten met de familie, zegt hij. Hij hoopt dat ze toch komen, maar ,,we gaan daar geen druk op zetten'', zei hij.



Schings heeft vandaag bij de politie aangifte gedaan van bedreiging van leerlingen en medewerkers van de school. De scholieren die betrokken zouden zijn geweest bij pesterijen die mogelijk geleid zouden hebben tot de dood van de jongen, worden via sociale media aan de schandpaal genageld, inclusief foto's van de kinderen.



Deze 'haatpagina's' zijn inmiddels verwijderd. Maar de school heeft ouders van de aangevallen en beschimpte leerlingen geadviseerd hiervan melding te maken bij de politie. Het schoolterrein wordt sinds gisteren bewaakt. ,,Die bedreigingen waren buiten alle proporties en ongeverifeerd”, zegt Schings. Het is volgens hem een taak van de politie om uit te zoeken wat ervan waar is.