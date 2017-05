Schoolcampus terug: in de schappen van Albert Heijn

Maandag liggen er al agenda's in de filialen, waarbij niet elke winkel hetzelfde aanbod heeft. Eind juni volgen andere producten zoals kaftpapier, schriften en pennen bij de grotere AH-supermarkten. Die blijven dan tien weken in de schappen.



Albert Heijn werkt voor de schoolafdeling samen met V&D Concepthouse van ondernemers Ronald van Zetten, Ronald Kahn en Jaco Scheffers. Zij namen vorig jaar alle merkrechten van de failliete warenhuisketen over.



De Schoolcampus werd gemist vorig jaar, legt Van Zetten de terugkeer van de afdeling uit. ,,We merkten dat er op Twitter veel over werd gepraat.'' Bij V&D was de schoolafdeling goed voor veel omzet. ,,We hebben meer winkels, dus een groter bereik. De collectie is min of meer hetzelfde. Nu moet dus blijken of het echt gemist werd", zegt de oud-topman van Hema. Zijn oude werkgever sprong bij het verdwijnen van de Schoolcampus in het ontstane agenda-gat.



Over de duur van de overeenkomst doen Albert Heijn en Van Zetten geen uitspraken.