Schoonzus aangereden agent Mario uit kritiek op bezuinigingen

Familie van de tijdens oud en nieuw in Den Haag aangereden agent Mario heeft via Facebook kritiek geuit op de Haagse burgemeester Van Aartsen. ,,Hoe kunt u spreken van een ‘redelijk’ verlopen jaarwisseling terwijl er iemand aan het knokken is voor zijn leven.’’ De brief komt van Wendy, een schoonzus van Mario. Volgens haar had Mario zijn familie laten weten dat ze met weinig man waren en dat hij wat ongerust was.

De schoonzus uit Boskoop noemt Mario een agent in hart en nieren die voor het vierde jaar op rij moest werken met oud en nieuw en dus niet bij zijn gezin was. ,,Want door bezuinigingen moet op risicovolle nachten als deze alle mankracht worden ingezet. Maar Mario ging met plezier en zonder klagen naar zijn werk.’’

De schoonzus reageert ook cynisch op het dankwoord dat Van Aartsen sprak over vrijwilligers die tijdens de jaarwisseling hebben gewerkt. ,,Heel veel vrijwilligers ja, bij gebrek aan mensen die ervoor zijn opgeleid,'' schrijft ze, waarmee ze weer verwijst naar de bezuinigingen bij de politie.

Godzijdank, schrijft de schoonzus, had Mario (getrouwd en vader) nog de tijd gevonden zijn familie gelukkig nieuwjaar te wensen en te informeren over zijn drukke dienst. Kort daarna zou hij op de Hoefkade worden aangereden door een 27-jarige automobiliste. De politie bracht ’s avonds 1 januari naar buiten dat agenten werden bekogeld door relschoppers, terwijl zij Mario reanimeerden. Dat blijkt een dag later na het horen van alle betrokkenen, iets genuanceerder te liggen. ‘Slechts’ de politiemensen die 160 meter verderop op het Kaapseplein de afzetting bewaakten, werden onder vuur genomen.



Op de Hoefkade speelde zich ondertussen wel een drama af rond agent Mario. De jonge agent werd weliswaar niet ter plekke gereanimeerd, maar was en is wel zwaargewond.

Tweets

Schoonzus Wendy van Mario is niet de eerste die kritiek uit op de bezuinigingen waar de politie mee kampt. Twee Haagse politiechefs reageerden gisteren al met kritische tweets richting minister Ard van der Steur: ,,Geen middelen. Geen politieke ruggensteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Geen woorden maar daden. Nu.’’ De tweet was een reactie op een steunbetuiging van Van der Steur aan het adres van Mario.