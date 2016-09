Schotten peilen steun voor onafhankelijkheid

Sturgeon wil van de Schotten weten waarom ze in 2014 tegen onafhankelijkheid stemden en hoe ze van gedachten zouden kunnen veranderen.



Sinds de recente Brexit is het politieke landschap ontzettend veranderd. De meeste Schotten, zo'n 62 procent, hadden destijds gestemd om in de EU te blijven. In Schotland was de teleurstelling dan ook groot. De Brexit was reden voor Sturgeon en haar partij om nogmaals te onderzoeken of onafhankelijkheid een mogelijkheid is.



Vervolgstappen

,,De verzamelde informatie zal onze vervolgstappen bepalen", zei een anonieme bron uit de partij tegen Reuters. ,,Daarnaast speelt de welwillendheid van de Britse regering om onze status in de EU te beschermen een grote rol."



Een tweede referendum zal niet zonder risico's zijn. Als er voor de tweede keer nee wordt gestemd, kan dat fataal zijn voor de rol van Sturgeon als First Minister. Aan de andere kant gaat ze de geschiedenisboeken in als de Schotten voor onafhankelijkheid stemmen.



Uit een peiling door YouGov vlak na de Brexit kwam nog naar voren dat de meeste Schotten (53%) onderdeel willen blijven van het Verenigd Koninkrijk.