Schultz kijkt naar keurmerk voor controle op kilometertellers

'Feestje' gepland voor gevangen Harm Fitié

12:06 Familie van de in China veroordeelde Harm Fitié is bezig met een groot verjaardagscadeau voor de Almkerker. Op de facebookpagina 'Fair Trial For Harm' vragen zijn familieleden aan vrienden, kennissen en andere betrokkenen om hem deze week een verjaardagskaart, brief of wens te sturen.