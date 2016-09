Screening agenten duurt nog twee jaar

Warmste 7 september in ruim 100 jaar

7 september Het is vandaag de warmste 7 september in ruim honderd jaar tijd. Het kwik in De Bilt stond aan het eind van de middag op precies 27 graden celcius, meldt Weerplaza. Dat is een tiende graad warmer dan het vorige record, dat in 1911 werd gevestigd.