Second opinion: 'bij twijfel gewoon doen'

Drempel

De drempel om een second opinion aan te vragen ligt nog vaak te hoog, zo blijkt uit het onderzoek. Dat was ook het geval bij de 33-jarige Shasta de Wal-Daems. Zij kampt al jaren met endometriose, een ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt en daar voor verklevingen kan zorgen.



Shasta had grote twijfels nadat haar werd verteld dat ze schoon was. ,,Direct na mijn eerste operatie had ik het gevoel dat het niet goed zat.'' Haar gevoel werd echter direct ontkend. ,,Mijn eerste dokter zei dat ik geen klachten meer kon hebben en dat een second opinion niet nodig was. Ik dacht: ik ben ook maar een leek, de artsen zullen het wel weten.''



Na een jaar aanhoudende klachten maakt Shasta toch de stap naar een ander ziekenhuis. Haar voorgevoel wordt daar inderdaad bevestigt. ,,Daar bleek dat ik 3 kilo aan verklevingen in mijn buik had die het vorige ziekenhuis nooit had gezien. Achteraf had ik direct naar mijn gevoel moeten luisteren.''