Secretaris Bladella door lotenaffaire binnen dag een BN'er

,,Inmiddels is er een soort kentering gekomen", vertelt Van der Aa routineus in de camera. ,,We krijgen nu ook veel steunbetuigingen van andere voetbalclubs uit de regio." Het komt volgens hem omdat Bladella in de media de kans krijgt haar kant van het verhaal te vertellen.



En die media zijn er vol op gedoken. Bladel is even het middelpunt van Nederland. En ook buiten onze landsgrenzen is het nieuws rond Bladella doorgedrongen. De mobiele telefoon van Van der Aa rinkelt weer. Iemand uit Spanje, legt hij uit als het gesprek ten einde is. ,,Die wilde het bedrag wel betalen voor de vier spelers én ze meenemen naar Camp Nou, het stadion van Barcelona. Ik heb hem uitgelegd dat het geen geldkwestie is. Toen begreep hij ons standpunt."