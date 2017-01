Seksisme is dagelijkse kost bij defensie

Winterweer Winterse neerslag zorgt voor overlast in Nederland

10:21 In het oosten en zuiden van Nederland heeft sneeuwval vanochtend voor problemen gezorgd. Later op de dag wordt een flinke storm verwacht, waar nu al maatregelen voor genomen worden. In Zuid-Holland en Zeeland wordt er gewaarschuwd voor zware windstoten. Vluchten kunnen daardoor vertragingen oplopen, laat Schiphol weten. Volg de updates over het weer in ons liveblog.