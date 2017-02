Sekswijzer is voor veel partijen net een brug te ver

De Politieke Sekswijzer is vanaf vandaag, Valentijnsdag, online en is onder meer een initiatief van Kenniscentrum seksualiteit Rutgers. De organisator spreekt van 'een boycot' door de christelijke partijen. ,,Seksualiteit is toch van iedereen? Religieus of niet'', aldus een woordvoerder.



Ook DENK en de PVV hebben niet gereageerd op het verzoek van de organisaties om te reageren op zestien stellingen over anticonceptie, seksisme, hiv/aids, kindhuwelijken, abortus en seksuele voorlichting op scholen. Acht andere benaderde partijen deden dat wel. CDA en 50Plus vinden dat politici niet mogen vreemdgaan.



Politieke partijen zijn de afgelopen weken bestookt door belangenclubs zoals vakbond FNV en milieuorganisaties die allemaal in de slipstream van de Stemwijzer een eigen stemwijzer maken. Daarin stellen ze vaak één thema of onderwerp aan de orde. Het antwoorden op de stellingen kost volgens de kleine christelijke partijen 'ontzettend veel tijd'.