Sexting: De kracht van schaamte is niet te onderschatten

Onur (15) uit Enschede pleegde zelfmoord nadat een naaktfoto van hem op Instagram belandde. ,,Dat tieners naaktfoto’s maken en delen is een feit van deze tijd.” Maar hoe voorkom je een zo’n dramatisch einde als in Enschede?

Hoe maak je je kind duidelijk dat hij zich niet (letterlijk) dood hoeft te schamen als er een naaktfoto van hem rondgaat op whatsapp of instagram, terwijl wij als ouders ons tegelijkertijd massaal verkneukelen om een uitgelekt sexfilmpje van Patricia Paay? En dat filmpje nog delen ook. ,,Als wij als ouders zelf het foute voorbeeld geven, hoe moeten we dan aan onze kinderen uitleggen dat niet het slachtoffer zich hoeft te schamen, maar juist degenen die zulke foto’s doorsturen”, zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media

Quote Blijkbaar moeten er nog meer doden vallen, voordat we het met zijn allen doorhebben Justine Pardoen

Zelfmoord

Ze reageert op de dood van de 15-jarige Onur uit Enschede. De scholier sprong zondag van een flat nadat hij een paar uur daarvoor had ontdekt dat er een naaktfoto van hem op Instagram was gezet, waarschijnlijk door een meisje. De laatste woorden die Onur appt naar zijn vriendin: ,,Ik ga doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen nut." Wie de foto’s precies verspreid heeft, is nog onderwerp van politieonderzoek.

,,Jongeren maken zulke foto’s, het is een feit van deze tijd. Het hoort voor sommigen van hen bij hun seksuele ontwikkeling. En soms delen ze die foto’s met hun vriendje of vriendin. Dat is een nieuwigheid waaraan we moeten wennen”, zegt Pardoen. ,,Maar het is niet normaal dat iemand dan die foto’s doorstuurt naar mensen waar die niet voor bestemd zijn. Daar moeten ouders hun kinderen op wijzen, steeds weer. Maar blijkbaar moeten er nog meer doden vallen, voordat we dat met zijn allen doorhebben.”

Schaamte

Ook is er nog geen antwoord op de vraag waarom Onur zo direct besloot een einde aan zijn leven te maken. De vraag die door het hoofd van nabestaanden giert. ,,De kracht van schaamte is niet te onderschatten”, zegt Rik Knipschild, psychotraumatoloog bij Karakter, centrum voor jeugdpsychiatrie. Hij constateert dat het aantal jongeren dat als gevolg van sexting (het verspreiden van seksueel getinte foto’s) in de jeugdhulpverlening beland, toeneemt. ,,Trauma’s van jongeren starten tegenwoordig steeds vaker digitaal.” Het kan leiden tot depressieve klachten of een sociaal isolement. ,,Kinderen willen bijvoorbeeld niet meer naar school omdat de foto daar is rondgegaan, ze sluiten zich op in hun eigen kamer.”

Regie

Wat belangrijk is, weet Knipschild van de jongeren die hij in zijn spreekkamer voorbij heeft zien komen, is het gevoel de regie weer terug te krijgen. ,,Het is belangrijk dat de ouders hun kind steunen. Ze helpen die controle weer terug te krijgen. Bespreek met je kind of je aangifte wilt doen bij de politie en ga mee. Probeer de foto’s zoveel mogelijk van internet af te krijgen, er zijn sites als helpwanted.nl met tips daarvoor. ”

Maar dan moet de tiener, die zichzelf rotschaamt, het überhaupt aan zijn ouders durven te vertellen. Om dat te bereiken, moet een ouder al veel eerder beginnen. ,,Maak het bespreekbaar thuis. Want kinderen verbieden zulke foto’s te maken, heeft geen zin”, weet Stefan de Bruijn, woordvoerder van Yes We Can Clinics. Een kwart van de meisjes die bij de instelling voor jongeren met verslavings- en gedragsproblemen wordt behandeld heeft zelf ook te maken gehad met sexting. ,,Probeer als ouder over te brengen dat het heel vervelend is dat het gebeurd is, maar niet het einde van de wereld. Als jongeren hier terecht komen proberen ook wij uit te leggen dat je je niet voor je problemen hoeft te schamen. Uiteindelijk lukt het meestal om dat wat er gebeurt is een plek te geven en er juist sterker uit te komen.”

Tips voor ouders:

- Praat over sexting met je kind, ook als er niets aan de hand is. Wijs op de gevolgen van het delen van naaktfoto’s.

- Als het is gebeurd: Zeg niet: hoe heb je dat nou kunnen doen! Maar steun je kind

- Ga mee naar het politiebureau bij het doen van aangifte

- Stel een google-alert in om te zien of de foto opduikt op internet (zie helpwanted.nl voor tips)