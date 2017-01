SGP'ers willen de doodstraf terug

Een woordvoerder van de landelijke SGP zegt dat het partijbestuur leden adviseert tegen het voorstel te stemmen. 14 januari verwacht de SGP zo'n 150 leden. Mocht de meerderheid voor zijn, dan komt de doodstraf alsnog als speerpunt in de ideeënlijst. Bij de Kamerverkiezingen in 2012 is de doodstraf wel als verkiezingsthema gebruikt. Volgens de woordvoerder wil de SGP de doodstraf in 2017 niet noemen omdat het 'lastig campagnevoeren' is met dit thema.



Als argument tegen de doodstraf halen strafrechtdeskundigen vaak de kwestie rond onherstelbare fouten aan. Een veroordeelde verdachte kan later in sommige gevallen onschuldig blijken. Een gerechtelijke dwaling is dan uiteraard niet te herstellen, weet ook Van der Sluis. ,,Maar inhoudelijk ga ik niet in op die straf. Voor ik meer zeg, wachten wij het congres af.''