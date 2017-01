SGP gaat strijd om kiezer aan met PVV in islamdebat

,,19-83", zo benadrukte Van der Staaij de ruim 30 jaar oude uitspraak van een van zijn voorgangers tijdens de Algemene Beschouwingen van dat jaar. ,,Ik wil maar zeggen: wij hebben in dit debat toch wel historisch recht van spreken, en passen ervoor om, uit vrees tot het PVV-kamp te worden gerekend, in politiek-correcte zoetsappigheid te vervallen." Van der Staaij leeft de discussie over immigratie en identiteit van Nederland bij veel mensen en is het van een 'gevaarlijke hypercorrectheid' om heldere taal over de islam 'gelijk in de hoek te zetten als een knieval voor de PVV'. ,,Wij willen pal staan voor de christelijke wortels van onze beschaving." Hij deelde ook een compliment uit aan Wilders, die volgens Van der Staaij 'een vasthoudende waakhondrol' vervult. ,,Al jarenlang laat hij luidkeels van zich horen als hij op het Nederlandse erf onraad ruikt: immigratie, islam, veiligheid." Vluchtelingen Op het gebied van immigratie benadrukte Van der Staaij dat de opvang van vluchtelingen in Nederland een tijdelijk karakter moet krijgen. Samen met het CDA komt de SGP met een wetsvoorstel om asielzoekers niet na 5 maar naar 7 jaar aanspraak te laten maken op een permanente verblijfsvergunning, zo werd al eerder duidelijk. De SGP-voorman koos ervoor om niet 'te katten' op zijn politieke tegenstanders, maar complimenten uit te delen. Zo prees hij premier Mark Rutte als leider van een kabinet dat de rit zal uitzitten. ,,Ik vind het persoonlijk ook bijzonder dat na 18 Kamerjaren voor het eerst mee te maken." Van der Staaij zei ook de 'vasthoudende oplossingsgerichtheid' van de inmiddels vertrokken PvdA-leider Diederik Samsom 'oprecht te waarderen'. Het CDA kreeg een pluim vanwege de steun voor Defensie en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers kreeg waardering omdat hij 'oog vraagt voor de donkere kant van de islam'.

Doodstraf

Tijdens het allereerste verkiezingscongres van de partij werd eerder vandaag ook gestemd over een voorstel voorstel van een aantal afdelingen om het programma zo aan te passen dat de herinvoering van de doodstraf er weer in zou staan. De partijleden hebben tegengestemd.



Maar nu de SGP met lijsttrekker Kees van der Staaij heeft gekozen voor de verkiezingsslogan 'Voor het leven' (dus tegen euthanasie en abortus) is dat lastig te rijmen met een pleidooi vóór de doodstraf.



Een aantal SGP'ers meent echter dat de doodstraf bij moord met voorbedachte rade en terroristische aanslagen 'de eis naar Gods woord'. In vorige verkiezingsprogramma's stond de herinvoering van de doodstraf nog wél genoemd, zo stelde Dirk van der Sluis, de voorzitter van de SGP-afdeling Zwartewaterland. ,,Wijk niet af van onze Bijbelse kernwaarden", zo riep hij zijn partijgenoten op.



Homohuwelijk



Het partijbestuur raadde de wijziging af. De partijleden namen dat advies uiteindelijk over, zoals zij ook met andere amendementen deden. Zo wilden de SGP'ers het afschaffen van het homohuwelijk expliciet genoemd hebben in het verkiezingsprogramma. Ook dat is verdwenen uit het nieuwe program, waar het vervangen is voor het vastleggen van het 'klassieke gezin met vader, moeder en kinderen' in de Grondwet.



Het amendement om desondanks expliciet te noemen dat de Staatkundig Gereformeerde Partij - de oudste partij van ons land - voorstander is van het afschaffen van het homohuwelijk, werd met een nipte minderheid weggestemd, zo oordeelde het partijbestuur na het inschatten van de opgestoken handen.



Voorstellen



SGP-afdelingen dienden een overzichtelijke hoeveelheid van 90 wijzigingsvoorstellen voor op het verkiezingsprogramma. Bij andere partijen zijn dat er doorgaans honderden. De amendementen varieerden van principiële punten zoals homohuwelijk of doodstraf, maar ook wijzigingen in de tekst zoals het wijzigen van het woord 'dijkgraaf' in 'dijk- en watergraaf'.