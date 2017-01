SGP komt met manifest tegen de islam

Volgens de partij verdienen de zorgen van veel burgers een serieuzer antwoord van de overheid. Het manifest gaat onder meer over opvang van moslimvluchtelingen in hun eigen regio, het laten ontbinden van radicale organisaties en het afnemen van het Nederlanderschap bij veroordeelde terroristen met een dubbele nationaliteit.



,,Alle mensen hebben gelijke rechten'', stelt de partij in het manifest. ,,We hebben iedere naaste zo lief als onszelf. Die waarde mogen we nooit loslaten. Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten.''