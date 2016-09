Sharon Dijksma wil op PvdA-lijst

Dat zegt de bewindsvrouw van Infrastructuur vandaag tegen het AD. ,,Ik ga niet langs de zijlijn staan toekijken hoe ons land uit elkaar wordt gespeeld door politieke opportunisten. Mensen die simpele schijnoplossingen voorstellen, enkel voor politiek gewin. Ik wil de redelijkheid en het gezond verstand terugbrengen in het debat.''



Mocht de PvdA na de verkiezingen in de oppositie belanden, dan gaat ze de Tweede Kamer in, zegt ze. Ambitie om partijleider te worden heeft ze niet. De PvdA is naarstig op zoek naar een vrouw die zich in de lijsttrekkersverkiezing wil mengen met tenminste Diederik Samsom, maar Dijksma bedankt voor die eer. ,,Ik ga altijd op mijn instinct af, dat doe ik al die jaren in de politiek al en heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik wil met mijn ervaring de fractie steunen.''



Gezin

Voorafgaand aan de vorige verkiezingen in 2012 nam Dijksma nog afscheid van de politiek. Ze wilde destijds meer tijd met haar gezin doorbrengen. Maar drie maanden na haar vertrek vroeg de partij haar alweer terug te komen om de afgetreden Co Verdaas op te volgen. Vorig jaar schoof ze door naar het ministerie van Infrastructuur, toen Wilma Mansveld moest vertrekken.