Site luchthaven Rotterdam uit de lucht, maar 'niet gehackt'

,,Er is geen sprake van dat mensen in onze systemen hebben gezeten'', zegt de woordvoerder. ,,Er is wel een probleem met de bereikbaarheid en daar werken we aan.''



De Duitse krant Bild schreef over een mogelijke DDoS-aanval door Turkse hackers en constateerde dat ook de site van Geert Wilders eruit lag. De website van de PVV-voorman doet het vanochtend overigens.