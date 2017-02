'Slaaf' uit Nederland opgespoord in Spanje

Spaanse media melden dat het om een vrouw uit een erg arm deel van Marokko gaat, die door haar vader naar Nederland was gestuurd om te werken bij een uit Marokko stammende familie. Het gezin betaalde de vader van het slachtoffer een kleine vergoeding voor haar werk.



De vrouw maakte lange dagen gevuld met schoonmaken en zorgen voor de kinderen van het gezin. Het was haar op geen enkel moment toegestaan om in haar eentje de straat op te gaan. Volgens de politie was de relatie tussen het gezin en de vrouw 'bijna slaafs'.



De vrouw kon uiteindelijk uit Nederland weg en is in het kader van een Nederlands-Spaans politieonderzoek in de regio Navarra opgespoord. In het onderzoek zijn nog twee slachtoffers van deze vorm van slavernij opgespoord en zijn drie Marokkaanse verdachten gearresteerd.