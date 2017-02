Slachtoffer (65) bomaanslag Breda opent zelf jacht op dader

'Het gaat prima hoor'

De 65-jarige Van Esch loopt nu rond op een prothese. ,,Gaat prima hoor'', lacht hij met een grimas, ,,Onder de douche bind ik er gewoon een plastic zak omheen.'' Een hand geven blijft onwennig. Dat moet hij met zijn linkerhand doen. En hij is rechts blijvend doof en lijdt aan shellshock, hetzelfde syndroom dat militairen treft die zware bombardementen overleven.



Hij kwam in het verleden geregeld in aanraking met justitie en is geen watje, beaamt hij. Maar Van Esch kan niet rusten voordat de zaak is opgelost en de dader is gevonden. Samen met zijn raadsman mr. Peter Schouten had hij recent 'een goed gesprek' met de recherche over het eindrapport.



,,Ze hebben prima werk verricht, maar de zaak is niet opgelost. Dat is frustrerend.'' De twee willen volledige inzage in het justitiedossier. ,,Al is het maar voor zijn gemoedsrust en geestelijk herstelproces'', duidt de raadsman.