'Slachtoffers Almelo-hack staan compleet machteloos'

,,Het feit dat het via malware gestolen is, geeft wel aan dat er zeer waarschijnlijk kwade intenties zijn'', zegt Van de Leest. Maar wat die intenties precies zijn, is afwachten. Tot nu toe is het namelijk niet duidelijk wat er precies gehackt is. Voor de burgers van Almelo is het echter een hel. ,,Burgers uit Almelo die het overkomen is, staan compleet machteloos. Je moet maar hopen dat je gegevens niet ernstig misbruikt worden.''



De gevolgen kunnen groot zijn, vertelt de politicus. ,,Als er kopieën van paspoorten bij zitten, kan er bijvoorbeeld een lening worden afgesloten op iemands naam. Of een auto gekocht. Criminelen zijn ook niet dom, die denken verder dan een tasjesroof. Dit is de criminaliteit van de toekomst.'' Grootste probleem is volgens Van de Leest dat bedrijven dit niet als hun probleem behandelen. Bovendien grijpen ook overheden niet in. ,,Terwijl zij vaak de bron van de gelekte data zijn."