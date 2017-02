'Slechts' 275 kilometer file tijdens avondspits

LiveHet is officieel: er is storm in Nederland. In Vlissingen is een uur lang de gemiddelde windsnelheid van 9Bft gemeten, en dat betekent dat het officieel stormt in ons land. Volgens verschillende weerbureaus piekt het weer tussen 16.00 uur en 00.00 uur en zwakt de storm vervolgens geleidelijk af. Opvallend detail: de verkeersoverlast valt mee!