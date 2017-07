Slechtziende Britse vrouw heeft 27 contactlenzen in oog

Een Britse oogarts in opleiding die een patiënte (67) klaarmaakte voor een staaroperatie heeft een wel heel bijzondere ontdekking gedaan. In de blauwachtige massa in een van de ogen van de vrouw zaten maar liefst 27 contactlenzen. ,,Een bizar verhaal", reageert oogarts Tjeerd de Faber van het Rotterdamse Oogziekenhuis.

De bizarre ontdekking in het ziekenhuis van Solihull bij Birmingham dateert al van november maar verscheen nu pas in het toonaangevende medische tijdschrift BMJ (British Medical Journal). Dit omdat oogarts in opleiding Rupal Morjaria en haar collega-artsen lenzendragers willen waarschuwen voor de gevolgen van het laten schieten van periodieke controles.

De patiënte zelf was zich er volgens oogarts in opleiding niet van bewust dat de lenzen nog in haar oog zaten omdat ze dacht dat ze die was kwijtgeraakt. De vrouw verkeerde in de veronderstelling dat de lichte irritatie die ze in het oog voelde, te wijten was aan een combinatie van haar leeftijd en droge ogen.

Stomverbaasd

,,Mijn collega's en ik hielden het niet voor mogelijk dat iemand 27 contactlenzen in zijn oog kan hebben zitten zonder ziekteverschijnselen te vertonen. Niemand in het operatieteam, onder wie een oogspecialist met twintig jaar ervaring, had zoiets al eerder gezien. We schrokken enorm. Het was een grote blauwachtige massa. Alle 27 contactlenzen zaten op elkaar geplakt. We waren stomverbaasd dat de patiënte er niks van had gemerkt omdat de lenzen flink wat irritatie zouden kunnen hebben veroorzaakt", verklaarde Morjaria tegenover Optometry Today, een Britse nieuwssite gespecialiseerd in onderwerpen uit de oogheelkunde.

De staaroperatie van de patiënte werd uitgesteld na de ontdekking van de lenzen vanwege het verhoogde risico op endoftalmitis, een ernstige en gezichtsscherpte bedreigende infectie van het oog. ,,Omdat de patiënte de lenzen gedurende een onbepaalde tijd in haar oog had zitten, zouden we bij operatie last hebben gehad van veel bacteriën rond haar bindvlies."

De vrouw in kwestie droeg volgens Morjaria al 35 jaar maandlenzen maar maakte geen afspraken voor controles door een optometrist. Ze vertoonde geen symptomen die verband hielden met de samengeklonterde lenzen. ,,De patiënte reageerde heel geschrokken. Toen ik haar twee weken na het verwijderen van de lenzen weer sprak, vertelde ze dat haar ogen een stuk prettiger aanvoelden."

Min 27

Een bizar verhaal, vindt oogarts Tjeerd de Faber. ,,Hoe kan dat nou, was mijn eerste reactie. Ik vind het heel vreemd dat de lenzen pas werden ontdekt tijdens de voorbereiding voor de staaroperatie. Dat had al veel eerder geconstateerd moeten worden", zegt de specialist van het Oogziekenhuis tegen deze krant. Hij noemt het logisch dat de patiënte slecht zag. ,,Als je een lens met min-sterkte draagt en je doet er een tweede lens bij dan krijg je een verdubbeling. Als je dat 27 keer doet dan heb je een sterkte van min 27. Ervan uitgaande dat mevrouw elke maand een nieuwe lens in deed dan heeft ze er ruim twee jaar mee rondgelopen."

Zo bont als dit maakte De Faber het in zijn loopbaan nog niet mee, maar de Nederlandse oogheelkunde kent volgens hem ook opmerkelijke voorvallen . ,,Zo weet ik van een patiënt die dacht dat hij zijn harde lens had uitgedaan maar in plaats daarvan was de lens onder zijn ooglid geschoven. Het ding werd pas teruggevonden toen hij na twaalf jaar een bobbel onder zijn ooglid kreeg."