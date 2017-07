Smog-slurpende fiets slaat aan in China

Lie­ve­heers­beest­je zonder vleugels en stippen nieuw in Nederland

12:59 Een nieuw soort lieveheersbeestje is in Nederland neergestreken. Vincent Kalkman van EIS Kenniscentrum Insecten zei vanmorgen in het radioprogramma Vroege Vogels dat in Friesland en Ommen populaties zijn gevonden van het ongevleugeld lieveheersbeestje (Cynegetis impunctata).