Sneeuw verrast zuiden van Nederland

Besneeuwde autoruiten en ongerepte wandelpaden. In Limburg is een laagje sneeuw van 1 tot 3 centimeter ontstaan. De sneeuwpret is helaas niet van lange duur. ,,Maandagochtend zal eventuele sneeuw weer snel verdwijnen", aldus weerman Michiel Severin van Weerplaza.



Toch is het op de weg nog even oppassen. ,,Op veel plekken in het land heb je last van sneeuw of ijzel, dus rij met beleid", aldus de VerkeersInformatieDienst (VID). Ook de rest van de week kunnen de wegen door bevriezing en soms ook door natte sneeuw of ijzel glibberig zijn.



Code oranje

Rond 17.00 uur werd gisteren code oranje afgeven voor Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. De gladde wegen door ijzel en motregen zorgden voor hinder in het verkeer. Ook de eerste trein strandde vanwege het ijs op de bovenleidingen.



Na enkele uren gingen de ijzel en motregen in het noordoosten van het land langzaam over in (natte) sneeuw. ,,Dit breidt zich uit naar Overijssel, de Veluwe en de Achterhoek, maar op de grond mag het nauwelijks wit worden. In het Rijk van Nijmegen en elders in Limburg is een dun laagje sneeuw wel mogelijk in de late avond en nachtelijke uren", constateerde Severin eerder.



Morgen en woensdag is het wisselvallig weer met vooral langs de noordkust veel wind, woensdag mogelijk zelfs stormachtig. 's Middags is het 4 tot 8 graden. Donderdag wordt het waarschijnlijk weer kouder.