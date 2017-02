Sneeuwvrij dak leidt naar hennepkwekerij

Vreemd ongeluk 'door sneeuw' bij A10: Hij gleed wel lekker

15:16 Het KNMI heeft de waarschuwing voor gladheid en sneeuw vanmiddag ingetrokken. De sneeuw die afgelopen nacht viel, is aan het smelten of al helemaal weg. Volgens Rijkswaterstaat zijn er tussen zaterdagavond en zondagochtend dertig ongelukken gebeurd op de snelwegen. Het misschien wel vreemdste ongeluk deed zich voor bij een afrit van de A10. In de auto zaten Jim Meyer en zijn moeder.