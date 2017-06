Snelweg bij Coentunnel afgesloten voor 'massale politieactie'

Een van de mannen die is aangehouden is gevlucht na een schietincident in de wijk Poelenburg in Zaandam, meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de politie gaat het om een beroving met dreiging met een vuurwapen. Drie verdachten zijn per auto gevlucht, een van die auto's is klemgereden bij de Coentunnel. Twee van de verdachten zijn nog op de vlucht.