SP mobiliseert duizenden voorstanders zorgfonds

Vanuit heel Nederland vertrokken 's morgens bussen richting Den Haag. De belangstellenden volgden daar op het Malieveld een debat over de zorg tussen de lijsttrekkers van SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS. Vervolgens trok de stoet, die volgens de organisatie zo'n tienduizend mensen telde, door de binnenstad. De sfeer was ontspannen en er was maar weinig politie op de been. Deelnemers droegen spandoeken mee met teksten als 'Geen winst over de rug van patiënten' en 'Stop uitverkoop in de thuiszorg'.



Pleidooi

Naast de SP hebben van de zittende politieke partijen alleen 50 Plus en de Partij voor de Dieren zich aangesloten bij het pleidooi voor een Nationaal Zorgfonds. Buiten de politiek geniet het idee steun van organisaties als FNV Zorg & Welzijn, FNV Senioren en Omroep Max.



Critici van het plan stellen dat het neerkomt op het oude ziekenfonds. Onder meer VVD, D66, CDA, GroenLinks en de PVV zien een Nationaal Zorgfonds om uiteenlopende redenen niet zitten. Ze vrezen wachtlijsten, meer bureaucratie en een kostbare en tijdrovende overgang. De linkse partijen en de PVV vinden elkaar wel in het voornemen het eigen risico af te schaffen.