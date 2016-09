SP: Regering zelf onthult stukken Prinsjesdag

Terwijl het parlement ze nog niet heeft, slingert het kabinet naar hartelust haar positieve cijfers de wereld in, aldus Kox in het NPO-radioprogramma Kamerbreed. ,,We zouden ons taalgebruik moeten aanpassen. Dit is niet uitlekken. Het kabinet besluit gewoon: zo gaan wij dit nieuws naar buiten brengen.''



Begrotingsplannen

Het kabinet moet ons niet het fabeltje op de mouw spelden dat het is een ongelukje is, zo zei hij. Kox reageerde op de onthullingen van RTL Nieuws, dat er net als afgelopen jaren in slaagde voor Prinsjesdag begrotingsplannen van het kabinet te bemachtigen. Uit de stukken blijkt dat praktisch iedereen er volgend jaar in koopkracht iets op vooruitgaat.