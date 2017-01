Speciale app voor gevluchte homo's

Daarnaast is er informatie te vinden over gezondheid en veiligheid, staan er contactgegevens van relevante organisaties op en biedt de app uitleg over de Nederlandse asielprocedure.



De app wordt vanmiddag gelanceerd door PvdA-minister Jet Bussemaker (Emancipatie) tijdens True Colors, het nieuwjaarsevenement van het COC. De app is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Farsi en Frans.



Wantrouwen

Volgens het ministerie hebben gevluchte homo's en lesbiënnes vaak slechte ervaringen met instanties in hun land van herkomst. Eenmaal in Nederland hebben ze dit wantrouwen nog niet van zich afgeschud, waardoor ze schromen naar instanties te stappen met vragen die samenhangen met hun geaardheid. Ook komt het voor dat ze zich vanwege hun geaardheid niet veilig voelen in de opvang.



Het COC trok vorig jaar aan de bel omdat LHBT-vluchtelingen bedreigd en gepest zouden worden. Het probleem zou zich vooral in de noodopvang voordoen. Het kabinet besloot toen dat kwetsbare groepen alleen in noodgevallen apart geplaatst mogen worden. Standaard aparte opvang van homo's en lesbiënnes achtte het echter een brug te ver.