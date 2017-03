Speciale ggz-opvang voor agenten in psychische nood

De Nationale Politie onderhandelt met drie ggz-instellingen over een speciale 'politiebedvoorziening'. Uit recent onderzoek blijkt dat meerdere agenten zelfmoord pleegden nadat ze gebrekkige zorg hadden gekregen.



Jaarlijks maken ongeveer zeven agenten een einde aan hun leven. In 2016 pleegden drie medewerkers van de eenheid Noord-Nederland zelfmoord, in een tijdsbestek van slechts een paar maanden. Twee van die drie sterfgevallen worden nog onderzocht.



Met dienstwapen



Bijna de helft van de politiemensen die zelfmoord plegen, doet dat met het dienstwapen. Het blijkt vrij eenvoudig om buiten werktijd een pistool op te halen bij het politiebureau. In de loop van dit jaar komt de politie daarom met duidelijkere regels over het innemen en teruggeven van dienstwapens bij signalen van psychische nood.



Agenten die naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg stappen, voelen zich vaak onbegrepen door hulpverleners. ,,Gelet op de kosten, worden politiemensen nu vaak naar psychologen en psychiaters gestuurd die nog niet zo lang zijn afgestudeerd", zegt Geert Priem, voorzitter van politievakbond ANPV. ,,Zij hebben geen flauw idee hoe het is om bijvoorbeeld in een loop van een pistool te kijken of een wapen vast te houden."



Crisisopvang ggz



Op dit moment kunnen politiemensen in psychische nood terecht bij Stichting De Basis in Doorn voor een time-out. Ergens in de komende maanden neemt de politietop een besluit over de speciale crisisopvang in drie ggz-instellingen.



Volgens VU-politiewetenschapper Jaap Timmer is het goed dat de speciale ggz-opvang er komt. ,,In landen om ons heen is dit al gebruikelijk. De drempel voor agenten om hulp in te schakelen, wordt een stuk lager. Ik verwacht dat het aantal gevallen van suïcide hierdoor zal dalen."