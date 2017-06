Spelen, dansen en zingen is een heel hard vak

Wanneer heeft iemand het eeuwige leven in ons collectief geheugen? Ik mocht naar de voorstelling Telkens weer... Het dorp, een heerlijke avond. Zo konden we nog eens genieten van een rijke selectie uit het repertoire van Wim Sonneveld, met een groot aantal teksten die zijn geschreven door Friso Wiegersma, zijn levensgezel.



Wim Sonneveld is weer volop in de publieke belangstelling geslingerd door het verschijnen van het boek met de correspondentie tussen Wim en zijn partner. In deze brieven komen de geaardheid van Sonneveld en zijn relatie met Friso Wiegersma gewoon aan bod, maar in de jaren waarin de brieven zijn geschreven, was dit absoluut geen publieke zaak. (Zojuist bereikt mij het bericht dat in Duitsland Angela Merkel overstag gaat voor het homohuwelijk, ruim 40 jaar nadat deze brieven zijn geschreven!)



Theater Het Zonnehuis - bouwjaar 1932, Amsterdamse School, uit zijn winterslaap gehaald en in 1993 op het nippertje gered van de sloop, met zijn authentieke interieurs - is inmiddels een rijksmonument en in oude staat gerestaureerd. En biedt nu weer onderdak aan de muzikale Sonneveld-hommage, gespeeld en gezongen door de gelauwerde Vera Mann (onder andere Sweeney Todd), Frans Mulder (theatergroep Purper, Moeder, ik wil bij de Revue), Mitch Wolterink (Het Klokhuis, RENT), en last but not least de getalenteerde Julia Herfst (pikant detail: zij is de kleindochter van Jasperina de Jong en Eric Herfst).



Een smakelijk begeleidingsorkest staat onder leiding van pianist Maurits Fondse en het repertoire van Sonneveld staat garant voor het oer-meezinggevoel waar ik persoonlijk heel gevoelig voor ben. Vooral als het lied over de poetskwaliteiten van Dora, ooit gezongen door de onvergetelijke Leen Jongewaard in de musical De Kleine Parade, wordt gespeeld, ga ik over tot volle-borst-meezinggedrag.