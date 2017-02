Sporen van wasbeer gespot in Deventer

Sporenzoeker Jeroen Kloppenburg uit Deventer is zeker van zijn zaak: er loopt een wasbeer rond Deventer. ,,Afgelopen weekeinde vond ik het spoor in de modder, geen twijfel mogelijk wat mij betreft: een wasbeer’’, zegt natuurliefhebber Kloppenburg. Een buurtbewoner gaf later aan dat hij ook het geluid van de wasbeer herkende van ‘dierengeschreeuw’ in de nacht.

Das en vos

De vindplaats van het spoor houdt Kloppenburg even voor zichzelf, zeker als hij later hoort dat het diertje niet zo welkom is. ,,Een bos bij Deventer. Ik heb ze pas geleden in Duitsland gezien, voor mij zijn het hartstikke leuke en intelligente dieren. Ze zouden andere inheemse soorten met dezelfde eetgewoonten, zoals de das en vos, kunnen verdringen, maar ik denk dat dat meevalt.’’

Een wasbeer - een volwassen dier is zo’n meter lang en 35 centimeter hoog en tussen de zes en kilo zwaar - leeft in bomen en kan volgens andere natuurliefhebbers flinke schade aanrichten onder vogels. Er zou geen nest veilig zijn voor de alleseter.

Het dier komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is jaren geleden ook in Duitsland uitgezet. Volgens waarnemers komt hij steeds algemener in Nederland voor. ,,Maar ik heb nog nooit een spoor van de wasbeer gezien op de Holterberg’’, zegt boswachter Arend Spijker van Staatsbosbeheer. ,,In 2010 werd er een washond, die lijkt op een wasbeer, doodgereden langs de A1 bij Holten. Die hebben we op laten zetten en staat in het Natuurdiorama. Het is maar gelukkig dat ik ze verder niet heb gezien, want het zijn exoten die schade aan kunnen brengen aan de dieren hier oorspronkelijk leven.’’

Bestrijding

Van de provincie Overijssel mogen wasberen bestreden worden, zo staat in het Faunabeheerplan van Overijssel.

Een woordvoerder van de provincie geeft echter aan dat wasberen alleen afgeschoten worden als de provincie daar eerst opdracht voor heeft gegeven. Vangen mag wel meteen en dan moet het dier naar een dierenarts worden gebracht ‘om het zonder onnodig lijden af te maken’.