Sportief op het strand? De gemiddelde Nederlander piekert er niet over

Wáár we gaan liggen met dat niet-bewegende en niet-strandklare lijf vinden we dan wel weer belangrijk: de gemiddelde Nederlander is bereid om 8.3 uur (!) te reizen voor hét perfecte strand. Daar gaan liggen in een Speedo is trouwens not done: slechts 52 procent van de Nederlanders vindt het oké als mannen in een strakke slip op het strand liggen. De Brazilianen vinden zo'n gespannen broekje daarentegen wel een lust voor het oog: slechts 6 procent van de Brazilianen kiest voor een los exemplaar. Het minst enthousiast van alle landen zijn wij over de mankini. In Thailand vinden ze zo'n mannenbadpak trouwens prima. 72 procent kijkt er niet naar op of om.