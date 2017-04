Staat verliest hoger beroep in zaak rond treinkaping

De rechtszaak rond de Molukse treinkaping bij De Punt (1977) kan doorgaan. De rechtbank in Den Haag heeft het hoger beroep van de Nederlandse staat tegen het tussenvonnis afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor nader onderzoek en het horen van mariniers die betrokken waren bij de bevrijdingsactie.

Nabestaanden van de treinkapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja stellen de staat aansprakelijk voor 'executie'. Zij zeggen dat de twee Molukkers in de trein door mariniers zijn doodgeschoten terwijl ze al uitgeschakeld waren en aangehouden hadden kunnen worden.

Hoger beroep

Het was begin februari voor de rechtbank voldoende reden om nader onderzoek te gelasten en aanvullende stukken op te vragen. Ze veegde de verjaringstermijn van tafel, onder meer omdat nabestaanden de autopsierapporten pas in 2013 onder ogen kregen.

De staat, die in hoger beroep ging, wil niet dat de betrokken mariniers door de rechter worden gehoord. Dat zou voor hen belastend zijn en een extra onderzoek is 'tijdrovend en kostbaar'. Bovendien vreest de staat dat een rechtszaak verstrekkende gevolgen kan hebben voor agenten en militairen die sinds 1954 dodelijk geweld hebben gebruikt. In dat jaar besloot het kabinet in het geheim om Nederlandse militairen niet te vervolgen voor oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië (Zuid-Celebes).

Bewijs

De rechtbank vindt de argumenten voor een tussentijds hoger beroep, wat niet gebruikelijk is, niet zwaarwegend genoeg. ,,De rechtbank is van oordeel dat de bevolen getuigenverhoren, naar nu valt te overzien, niet wezenlijk tijdrovender, kostbaarder of belastender zullen zijn dan de getuigenverhoren in andere zaken van min of meer dezelfde omvang en gelijk belang.''

Bovendien weegt voor de rechtbank mee 'dat nu afgebakende bewijsopdrachten zijn gegeven, de vragen aan de getuigen een overzichtelijk terrein beslaan en dan ook beperkt zullen zijn en dat de rechtbank in het tussenvonnis reeds het voornemen heeft uitgesproken de getuigen anoniem en afgeschermd te horen'.

De staat moet nu op 24 mei de transcripties van geluidsbanden van de mariniers tijdens de bestorming van de trein overhandigen. Ook moeten ze met de foto's van de omgekomen Max Papilaja komen, en tekeningen van de kogelbanen in de trein. Van die laatste twee heeft de staat al aangegeven dat ze daar niet over beschikken. ,,Dat is uiterst opmerkelijk en roept veel vragen op'', zegt Liesbeth Zegveld, advocaat van de nabestaanden.

Boos