Staat Washington vecht inreisverbod aan

De Amerikaanse staat Washington vecht via de rechter het besluit aan van president Donald Trump om mensen uit een aantal overwegend islamitische landen voorlopig niet toe te laten tot de VS. De gouverneur van de staat, de Democraat Jay Inslee, noemde de maatregelen wreed en procureur-generaal Bob Ferguson van de staat zal onder meer om een opschorting verzoeken via een federale rechter in Seattle, de grootste stad van de staat.