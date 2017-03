Stampen voor Spaans? Nijmeegse onderzoekers vertellen je hoe

video Plofkraak verwoest pand Rabobank in Vinkel

10:58 Bij een plofkraak is afgelopen nacht in Vinkel het pand van de Rabobank grotendeels verwoest. De bewoners van twee appartementen bij het kantoorpand zijn elders ondergebracht. Volgens getuigen zijn de daders er vandoor gegaan in een Audi. Het is onduidelijk of zij geld uit de opgeblazen pinautomaat hebben kunnen buitmaken.