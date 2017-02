Station Utrecht Centraal ontruimd

Update Commissaris Tichelaar: Ontwerp door schoonzus niet in strijd met regels

13:34 Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe, heeft er in 2015 voor gezorgd dat een ontwerpopdracht voor een rijksmonument in Assen naar zijn schoonzus ging. Uit een onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant blijkt dat de opdracht eerst naar een ander zou gaan. Het is niet de eerste keer dat Tichelaar in opspraak raakt.